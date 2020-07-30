إعدام طني لحوم فاسدة بالمنشآت الغذائية في الزقازيق

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق، حملات مكثفة صباحية ومسائية على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق.

وأسفرت جهود الحملات عن إعدام طن، و900 كجم لحوم ومنتجات لحوم فاسدة ووجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 24 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، كما جرى تحرير 7 محاضر شرطة للمنشآت المخالفة.

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على جميع المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في أي إجراءات من شأنها المساس بصحة المواطنين بالمحافظة، مقدماً الشكر والتقدير لإدارة مراقبة الأغذية وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.