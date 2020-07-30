لو اتزنقت في العيد.. اسحب مرتبك مقدما من 3 بنوك

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي يستلزم الكثير من المصروفات، ما بين شراء للحوم، والفسح والنزهات، مما يستنزف الكثير من الأموال، وأغلبنا يتعرض لمواقف مادية صعبة، وتقدم البنوك المصرية خدمة سحب الراتب مقدمًا، مقابل رسوم بسيطة، يتم خصمها بمجرد نزول الراتب الجديد.

وتستعرض "الوطن" خدمة سحب الراتب مقدمًا من 3 بنوك: بنك مصر، CIB، جريدي أجريكول.

خدمة سحب الراتب مقدمًا من بنك مصر

يقدم بنك مصر لعملاء المرتبات إمكانية سحب المقدم للراتب بإجراءات بسيطة وتتيح استلاف قيمة 65% من الراتب الشهري.

مميزات خدمة سحب الراتب من بنك مصر

أعلى قيمة تسهيل يصل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20000 جنيه.

أطول مدة سداد تصل إلى عامين مع إمكانية التجديد دون مستندات جديدة.

أقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

إمكانية سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال الشهر ذاته.

إمكانية استخدام مبلغ التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات من خلال ماكينة ATM.

سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.

المستندات المطلوبة

طلب الحصول على التسهيل.

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن آخر 3 أشهر أو مفردات راتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهرين على الأكثر.

خدمة سحب الراتب مقدما جريدي أكريكول

خصائص ومميزات

حد سحب متجدد يصل إلى 50% من متوسط المرتب الشهري المحول على كريدي أجريكول.

متاح في أي وقت من الشهر.

يجب إتمام عملية تحويل المرتب في حساب كريدي أجريكول لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل قبل طلب الحصول على الخدمة.

يمكن سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

يتم تسوية الرصيد مباشرة من مرتب الشهر التالي.

المستندات المطلوبة

بطاقة رقم قومي سارية.

صورة ضوئية من جواز السفر في حالة الأجانب.

خدمة سحب الراتب مقدمًا من بنك CIB

عند تحويل راتبك الشهري إلى حسابك في CIB يمكن الحصول على حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من راتبك الشهري، بنظام السحب على المكشوف بضمان المرتب، ما يساعدك على تجاوز حالات الطوارئ المفاجئة، وسداد فواتيرك قبل موعد استحقاقها، أو الاستعداد لأي فرص أو ظروف غير متوقعة.

مميزات الخدمة

حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من راتبك الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه.

إمكانية سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

سعر عائد تنافسي يحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

سهولة سداد المبلغ من خلال أكثر من 198 فرعا و440 ماكينة إيداع نقدي.

المستندات العامة المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

نموذج طلب الحصول على السحب على المكشوف بضمان الراتب.