"الإجازة الأخيرة".. قصة مصرع 3 من شباب المهندسين في الدقهلية

أعلنت قرية "ليسا" مركز الجمالية، بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، الحداد على وفاة 3 من خيرة شبابها، وإصابة 3 آخرين، وساد القرية حالة من الحزن وتحولت شوارعها لسرادقات لتلقي العزاء من أهالي القرى المجاورة الذين توافدوا عليهم لتقديم واجب العزاء.

وسيطرة حالة من الحزن على القرية لفقدان كل من: (السيد زاهر فياض، محمد عبدالله الباسل، حسن حسن زهيري)، فيما أصيب كل من المهندس محمد فوزى نور الدين وشقيقه المهندس أحمد فوزي نور الدين والمهندس محمد منصور الأباصيري.

وطالب عدد من شباب القرية بالتوقف خلال فترة الحداد عن الكلام في السياسة أو الانتخابات والدعاية وغيرها قائلين "الناس موجوعة ومفجوعة فاجعة كبيرة والناس اللي ماتت لها أهل وأصحاب ونراعى مشاعرهم".

بدأت قصة شباب القرية عندما بحثوا عن فرص عمل داخل القرية، ووجدوا أحد المشروعات الكبرى، فاتفقوا فيما بينهم على السفر لمرسى مطروح وبدئوا في العمل هناك، وحال عودتهم في الإجازة الأخيرة، وقع حادث تصادم، فانفجر خزان الغاز وأحدث إصابات كبيرة تسببت في مصرع 3 منهم.

وقال محمد شقيق السيد زاهر فياض، أخي كان يعمل مهندس مشرف في أحد المشاريع الكبيرة في مرسى مطروح، وكان نازل إجازة هو وأصدقائه، وركبوا سيارة بيحو 7 راكب، وهم على الطريق الدولي الساحلي، وبالقرب من بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اصطدمت بهم سيارة من الخلف فأحدثت شرارات تسببت في انفجار خزان وقود السيارة "غاز".

وأضاف فياض، تسبب الحريق في تفريغ هواء بالسيارة، ولم يتكمن الأهالي من فتح الأبواب وأصيب بعضهم بنزيف داخلي، وكان أخي من ضمن الشباب المتوفين.

وقالت إلهام الشبلي، أحد أقارب السيد زاهر فياض، أن عمره 32 سنة، وكان "محبوب من طوب الأرض في القرية وكان يجهز شقته ليتزوج بها، أنا مش مصدقه إنه راح بالسهولة دي ربنا يرحمه".

وأضافت، أن المتوفين الثلاثة أصدقاء منذ أن كانوا صغار، و كل أهالي القرية يعرفونهم، والمصابين منهم اثنين في مستشفى بالإسكندرية، والسائق يعالج في البرلس.