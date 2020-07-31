مرشح التجمع للشيوخ: الرئيس السيسي صاحب الفضل في جلوس الأحزاب مع بعضهم

قال عمرو عزت، المرشح لمجلس الشيوخ عن حزب التجمع، إن شباب الأحزاب لم يكونوا يجلسوا للحديث مع بعضهم البعض إلا في إطار ضيق، غير أنه بعد عام 2015، وبعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة جلوس الأحزاب مع بعضهم البعض، بدأ ذلك الأمر وهو ما أحدث زخما وعمل قوي بداخل الدولة المصرية والحياة السياسية المصرية.

وأضاف "عزت"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن شباب الأحزاب لديهم طاقة ديناميكية أكثر من رؤساء الأحزاب ولهم رؤية مختلفة لتنمية الحياة السياسية: "الرئيس السيسي عايز يخلي الحياة السياسية في أيد الشباب خلال السنوات الماضية"، موضحا أن خوضه لانتخابات مجلس النواب في 2015 كانت تجربة ثرية، وكان أصغر مرشح في دائرة بولاق الدكرور وحصل على المركز الثامن على مستوى المرشحين.

وأكد أنه استعد لخوض الانتخابات البرلمانية مرة أخرى دون التفكير في نظام القائمة، وذلك لارتباطه الشديد بالشارع المصري: "فضلت متواجد في الشارع وعملنا مقر للحزب في المنطقة، وارتبطنا بالجماهير في الخدمات العامة، وحزب التجمع رشحني أدخل مجلس الشيوخ لكوني باحث في الدراسات الأفريقية"، مشيرا إلى أنه لا يجوز لمرشحي الشيوخ تقديم عروض واهية للمواطنين من وعود بتقديم الخدمات وغيرها في حال نجح في دخول مجلس الشيوخ، حيث أن مجلس الشيوخ لا يقدم الخدمات للمواطنين، بينما يقوم مجلس النواب لتقديم تلك الخدمات لهم.