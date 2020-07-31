مرشح الشيوخ بـ"من أجل مصر": قائمة الأحزاب أدت لطرح أيديولوجيات مختلفة

قال محمد عزمي، مرشح مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، إنه لم يكن على مدار العصور الماضية يتواجد عدد من الأحزاب يجلسوا بداخل قائمة وطنية واحدة، حيث جائت قائمة الأحزاب لطرح الأيديولوجيات ليصلوا إلى مرحلة الثوابت الوطنية، وانطلاقا من ذلك يجري حل المشكلات التي يواجهها الشباب.

وأضاف "عزمي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه يجري المناقشة بين الأحزاب بعضها البعض لاستكمال القوانين والحياة السياسية السليمة في مصر، موضحا أنه دائما ما كان يسعى ليكون أحد أعضاء مجلس الشيوخ وليس مجلس النواب، وهو ما جعله ينتظر طوال تلك الفترة لتقديم المختلف وترك بصمة كبرى به، كونه مجلسا ذا ثقل ومسؤول عن جودة التشريع داخل مصر.

وأكد أن شباب الأحزاب يسعوا إلى رفع وعي كافة المواطنين بخصوص الانتخابات، مع التأكيد على ضرورة النزول للمشاركة في الانتخابات المقبلة: "محتاجين المواطنين كلهم يحسوا بأهمية ذلك المجلس، وهو مجلس سيكون مسؤول عن جودة التشريع، ولن يصدر التشريعات".