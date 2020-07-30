القصة الكاملة لبث أذان المغرب قبل موعده بـ4 دقائق

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إذاعة هيئة القران الكريم، آذان المغرب مبكرا قبل موعده بعدة دقائق، مما أثار غضب الكثرين بسبب الإفطار أغلب المصريين مبكرا في صيام يوم عرفة، الأمر الذي أثار مخاوف حول إفساد صيام يوم عرفة لدى متابعي الإذاعة.

كشف حسن مدني رئيس إذاعة القرآن الكريم، عن حدوث خطأ تمثل في إذاعة أذان المغرب قبل موعده بأربعة دقائق تقريبًا.

وأضاف "مدني" في تصريح لـ"الوطن" أنه جار معرفة أسباب الخطأ الذي لاحظه عدد من متابعي الإذاعة.

من جانبها، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل القائم حول حكم صيام المسلمين اليوم وأفطارهم بعد أزمة أذان المغرب، حيث بث الإذاعة الأذان مبكرا عن موعده.

وقالت الدار في بيان لها من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا، وهم الظاهرية، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، والنسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ.. ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول : " مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز.