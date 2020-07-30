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موعد أذان المغرب وإفطار الصائمين يوم عرفة اليوم الخميس 30-7-2020

كتب:

منى السعيد
12:59 م | الخميس 30 يوليو 2020
موعد أذان المغرب وإفطار الصائمين يوم عرفة

موعد أذان المغرب وإفطار الصائمين يوم عرفة

يقبل الكثير من المسلمين على صيام يوم عرفة، الذي يوافق التاسع من ذو الحجة، وهو يوم أكمل الله لنا فيه ديننا، فعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لِعُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، موعد رفع أذان المغرب وإفطار الصائمين يوم عرفة أو وقفة عرفات، اليوم الخميس 30 يوليو الجاري، وفق التوقيت المحلي لبعض محافظات الجمهورية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

القاهرة

أذان المغرب 06:50 مساءً.

الإسكندرية

أذان المغرب 06:57 مساءً.

بني سويف

أذان المغرب 06:49 مساءً

الزقازيق

أذان المغرب 06:50 مساءً.

المنصورة

أذان المغرب 06:51 مساءً.

الإسماعيلية

أذان المغرب 06:47 مساءً.

كفر الشيخ

أذان المغرب 06:50 مساءً.

المنيا

أذان المغرب 06:54 مساءً.

مرسي مطروح

أذان المغرب 07:09 مساءً.

دمياط

أذان المغرب 06:50 مساءً.

أسيوط

أذان المغرب 06:45 مساءً.

قنا

أذان المغرب 06:37 مساءً.

طنطا

أذان المغرب 06:52 مساءً.

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