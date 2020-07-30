كاملة العدد في العيد.. فنادق البحر الأحمر تستقبل السياحة الداخلية

توافد الآلاف من نزلاء السياحة الداخلية، على فنادق البحر الأحمر، من الحاصلين على شهادة السلامة الصحية المعتمدة بنسبة أشغال 50% طبقا للضوابط والاشتراطات لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

كانت عدد من فنادق البحر الأحمر استقبلت نزلاء السياحة الداخلية منذ منتصف شهر مايو الماضي بنسبة 50% طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء بالإضافة إلى وصول عدد من رحلات الطيران تقل عدد من السائحين الأجانب منذ مطلع شهر يوليو الجاري تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.

وأشار عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية، إلى أن عدد من فنادق البحر الأحمر كاملة العدد تزامنا مع إجازة عيد الأضحى، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مشددة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء وان لجان مشتركة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت تقوم بالمرور على الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية وإبداء أي ملاحظات.

وأكد أن الفنادق لم تسجل أي شكاوى بخصوص حالات كورونا خاصة أن فنادق البحر الأحمر استقبلت آلاف السائحين ولم تسجل حالات كورونا جديدة.

وحسب مصدر مسؤول بمكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر حصل 172 فندق ومنتجع سياحي بالبحر الأحمر على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وكشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن فنادق البحر الأحمر لم تسجل أي إصابة بكورونا رغم استقبال فنادق البحر الأحمر آلاف السائحين من نزلاء السياحة الداخلية والخارجية ومع ذلك لم تسجل أي حالة إصابة بكورونا لنزلاء السياحة كما سجلت المحافظة زيرو كورونا في مستشفيات رأس غارب وسفاجا ومرسى علم والشلاتين وحلايب المركزي و حميات الغردقة.