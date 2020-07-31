"الشؤون الوقائية": الموجة الثانية لكورونا ستشهد ضعفا في سلالة الفيروس

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إنه لتجنب زيادة عدد الإصابة بفيروس كورونا يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية التي وضعتها مصر، وأشادت بها منظمة الصحة العالمية، والموجة الثانية لفيروس كورونا قد تشهد ضعفا في سلالة الفيروس.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن النجاح المبهر الذي حققته مصر في ذلك الإطار جاء نتيجة تضافر جهود كل الوزارات ومعونة صادقة من المواطن المصري الذي التزم بشكل كبير، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أشادت بانخفاض أرقام إصابات فيروس كورونا في مصر.

وأكد أنه على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، خلال فترة الأعياد، وفي إطار خطة التعايش التي وضعتها وزارة الصحة المصرية فإن كل المنتجعات السياحية والقرى السياحية فسيذهب إليهم المواطنين ويجدوهم في منتهى الانضباط: "المطهرات موجودة، وحمامات السباحة إجراءات التطهير بتاعتها بتتم بمنتهي الكفاءة، ومش هنقدر نقول للناس اللي رايحه تتفسح أنه".

وأشار إلى أن انخفاض أرقام الإصابات جاءت بعد التزام نسسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مطالبا المواطنين بالالتزام بالكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة في إجازة العيد.

وأوضح: "يا ريت الناس تاخد بالها لما تركب المواصلات العامة وتطهر يدها دائما بالمطهرات، ومفيش ما يستدعي بالتواجد في الأماكن المزدحمة، ومفيش مشكلة لو استنينت مترو أو اتنين بس أحافظ على نفسي، ويجب تطهير الأسطح بشكل دوري".