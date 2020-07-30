"ياترى صيامنا راح؟".. ردود أفعال السوشيال ميديا على بث الأذان مبكرا

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أكدت إذاعة القرآن الكريم بث أذان المغرب قبل موعده بـ5 دقائق، الأمر الذي أثار مخاوف حول إفساد صيام يوم عرفة لدى متابعي الإذاعة.

حسن مدني رئيس إذاعة القرآن الكريم، كشف عن حدوث خطأ تمثل في إذاعة أذان المغرب قبل موعده بأربعة دقائق تقريبًا، مضيفًا في تصريح لـ"الوطن" أنه جار معرفة أسباب الخطأ الذي لاحظه عدد من متابعي الإذاعة، وهو ما أثار غضب السوشيال ميديا، من المواطنين الذين صاموا اليوم طمعًا في ثوابه، قبل أن يفطروا قبل الأذان.

وترصد "الوطن" ردود بعض مستخدمي مواقع التواصل حول واقعة بث الأذان مبكرًا:

قال حساب باسم عبدالله ميلاد، "والله لما سمعت الأذان في الجامع حسيت بحاجه غريبة إن الوقت لسه لكن لقيت الجوامع كلها بتأذن قلت أنا هعرف أكتر من الحكومة".

وتحدث حساب باسم ميدو مازحًا: "طب أنا كنت راكب مترو وشربت الحمدلله العربية الي كنت راكب فيها وشربت أنا اخر واحد كان عدا 10 د كده انا فطرتهم ولا ايه؟".

فيما كتب حساب باسم عزة مصطفى، "هو كده اليوم راح علينا ولا إيه أنا فطرت على آذان الإذاعة؟"

ورأى إسلام الشعراوي أن ما حدث "خطأ مش مقصود"، فيما أخذت بسمة كامل حرصها قائلة: "الحمد لله ما فطرش إلا لما جه الوقت المكتوب فى النتيجة".

بينما قالت حساب باسم هدى رمضان، "فعلا واحنا استغربنا بس الحمدلله استنينا لما التليفزيون أذان".

بينما أكد حساب باسم منال حسين أن، "عادي مفيهاش حاجه المغرب مش بالدقيقة والثانيه دي حساباته بوقت وجود وغروب الشمس".

كما أعرب محمد إمبابي عن استياءه من الواقعة، قائلًا: "بنتى فضلت تبكى بعد ما فطرنا وجدنا الآذان فى التلفزيون".

من جانبه، قال الدكتور عبدالحميد الأطرش، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن الذنب يقع على من أذاع صلاة المغرب قبل موعده، لافتا خلال حديثه مع "الوطن" أن من فطر على الآذان صومهم مقبول ولا ذنب عليهم.

وبحسب دار الإفتاء المصرية، ليوم عرفة فضل عظيم، إذ وردت أحاديث عدة تبين هذا الفضل؛ ففي "صحيح مسلم" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده"، ومعنى الحديث أنّ صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويحول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله.