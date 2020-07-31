نصائح بيطريين لذبح الأضاحي في المجازر بأمان: "متطهروش السكاكين بكحول"

إجراءات عديدة اتخذتها المحافظات بهدف منع ذبح الأضاحي خارج المجازر، ولتحقيق ذلك أعلنت عدة محافظات فتح المجازر الحكومية مجانا أمام الراغبين في ذبح الأضحية، ومع توقيع الكشف عليها قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض، وذلك فحفاظا على المواطنين والبيئة والنظافة العامة.

وطالب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع العاملين في المجازر بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل على التأكد من أن جميع الأضاحي واللحوم ومنتجاتها بالأسواق صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظا على حياة المواطن المصري.

وكانت أعلنت الحكومة عن فرض غرمات مالية على المخالفين لعمليات الذبح خارج المجازر، لمنع تلك الظاهرة خلال العيد الأضحي.

خطوات عديدة أوضحها الدكتور محمود إبراهيم، أخصائي الطب البيطري، لذبح الأضحية بطريقة صحيحة التأكيد على خلوها من الفيروس، تبدأ بتطهير أدوات الذبح بالماء والصابون والابتعاد عن المطهرات ووغيرها من أدوات التعقيم حتى لا تفسد اللحوم.

وأضاف إبراهيم لـ"الوطن"، أنه ينبغي أن يكون المكان الذي ستذبح فيه الأضحية نظيفا، وجرى تنظيفه جيدا عقب كل أضحية، مشيرا إلى أنه يجب ارتداء العاملين على عملية الذبح الكمامات الطبية منعا لأي محاولة لانتشار الفيروس.

وتابع أنه يجب تنظيف أماكن التقطيع بالماء والصابون جيدا، وتعبئة اللحوم في أكياس نظيفة فورا عقب التقطيع وغلقها بإحكام، مشيرا إلى أنه يجب أيضا ارتداء الكمامات خلال عملية التقطيع والتعبئة في الأكياس والتوزيع.