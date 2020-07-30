كورونا في بلاد الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي إصابات لبنان إلى 4331

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 17.356.186، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 673.414 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 10.836.249 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وسجلت السلطات اللبنانية، اليوم، 129 إصابة جديدة بكورونا المستجد، 118 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و11 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 4331 إصابةً، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

وذكرت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7112 فحص "بي سي آر" PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1753، كما سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 57.

ارتفاع حالات الشفاء من الوباء في الأردن إلى 1089 حالة

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1191 إصابة.

وقالت الوزارة الأردنية، في بيان، إن الحالات الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، وحالتين في العاصمة الأردنية "عمان".

وأشارت الصحة الأردنية، إلى تسجبل 23 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1089 حالة.

ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في فلسطين إلى 84 وفاة

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 380 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وعن 182 حالة تعاف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت الصحة الفلسطينية، في تقرير يومي، أن اجمالي الإصابات النشطة بلغ 8465 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات التعاف 6289.

وتركزت الاصابات الجديدة، في محافظة الخليل التي شهدت 186 إصابة تلتها القدس 117 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى وفاة فلسطينية "41 عاما" من الخليل متأثرة بإصابتها بكوروها المستجد، وبذلك ترتفع إجمالي الوفيات إلى 84 وفاة، أصغرها لرضيع 12 يوماً وأكبرها 95 عاماً

من جانبه، أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا المستجد في بلدة عرابة جنوب جنين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الرجوب، في بيان:"بناء على مستجدات الحالة الوبائية فقد تقرر إغلاق بلدة عرابة لمدة 3 أيام ابتداء من صباح اليوم الخميس، وذلك لغايات الطب الوقائي وإجراء الفحوص اللازمة".

وأشار الرجوب، إلى تسجيل 3 إصابات جديدة في بلدة يعبد غرب جنين.

وقررت الحكومة الفلسطينية، في وقت سابق، إقامة صلاة عيد الأضحى غدا الجمعة في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليحرينية الرسمية "بنا".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن أعداد الوفيات بالوباء في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ارتفعت إلى 200 حالة وحالات التعافي إلى 1644 حالة، فيما استقر عدد المصابين عند 3908 إصابات.

من جانبها، أشار فريق العمل المختص بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى عدم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد الإصابات 2158 إصابة، كما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

الصحة السورية: خطر جائحة كورونا يتزايد

وفي سوريا، قالت وزارة الصحة في بيان، إن خطر جائحة كورونا المستجد يتزايد في البلاد مع تسجيلها 717 إصابة في 10 محافظات بالتزامن مع مرور 6 أشهر على إعلان منظمة الصحة العالمية فاشية مرض كوفيد-19 كطارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً وإعلانها منذ يومين كأخطر حالة طوارئ صحية عالمية على الإطلاق، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية.

وأكدت الصحة السورية، أن الوضع الوبائي الحالي يتطلب الحذر الشديد واتخاذ أعلى درجة الاحتياطات كالتباعد المكاني وتجنب التجمعات وأماكن الازدحام وارتداء الكمامات والانتباه بشكل خاص لكبار السن والمصابين بمشاكل قلبية ورئوية وبداء السكري وغيره من الأمراض المزمنة التي تضعف المناعة.

وأشارت الصحة السورية، إلى أنها لا تملك الإمكانات في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد الذي طال القطاع الصحي بكل مكوناته لإجراء مسحات عامة في المحافظات ما يبرز ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية لضبط الانتشار وحماية الجميع.

ارتفاع الإصابات بكورونا المستجد في العراق إلى 121263

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2936 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 68 شخصا، مؤكدة تماثل 2085 مصابا للشفاء، وفقا لما ذكرته قناة"السومرية" الإخبارية العراقية.

وقالت الوزارة العراقية، في بيان، "تم فحص (18018) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 983335 )".

وأشارت الصحة العراقية، إلى أنه تم "تماثل هذا اليوم (2085) حالة شفاء في العراق، موضحة أن إجمالي حالات التعافي من الوباء بلغ 85546، فيما ارتفع حالات الإصابات إلى 121263، والراقدين الكلي 31046، الراقدين في العناية المركزة: 446، بينما بلغت حصيلة الوفيات بالوباء 4671.