أحمد حاتم عن حسن القلا: "دايما معايا في كل خطوة"

نشر الفنان أحمد حاتم صورة من العرض الخاص لفيلم "الغسالة" تجمعه بالمنتج حسين القلا.

وعلق حاتم على الصورة، قائلًا: "المنتج الكبير وأستاذي حسين القلا منتج فيلم أوقات فراغ ومجموعة من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، دايمًا معايا في كل خطوة.. اتعلمت منه حاجات كتير أوي لسه معملتش منهم حاجة بس أوعده إنه هيكون فخور بيا جداً إن شاء الله ودايماً موجود معايا يا أستاذ".

وأقيم أول أمس عرض خاص، داخل إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، لفيلم "الغسالة" بحضور أبطال الفيلم، هنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمود حميدة وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وشهد العرض الخاص للفيلم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات ودخول عدد محدود.

فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، ومن المقرر عرضه على 100 شاشة عرض في عيد الأضحى، حيث قررت الجهة المنتجة طرحه في هذا التوقيت رغم قرار الحكومة بتشغيل السينمات بـ 25% من طاقاتها الاستيعابية.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الفانتازيا والخيال العلمي، حيث يتعرض لقصص التنقل بين الأزمنة في إطار كوميدي، وهو من تأليف عادل صليب.