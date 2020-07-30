لأول مرة.. مستشفى حميات الأقصر يعلن تسجيل صفر إصابات بكورونا

أعلنت إدارة مستشفى حميات الأقصر، تسجيل صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة وتزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

وقالت إدارة المستشفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تم ذلك بعد شهور طويلة انتظرناها وبذل فيها مستشفى حميات الأقصر كل مجهود وتعب ومخاطرة، واليوم نحتفل بوعي المواطن الأقصري، المواطن الذي حمى نفسه ومن حوله من العدوى، نحتفل ولكن نظل حريصين ونتبع الإجراءات الاحترازية كاملة، وهي لبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، واستعمال المطهرات كالكحول والكلور والتباعد الاجتماعي لمسافة متر و نصف".

وكان قد أعلن مستشفى حميات الأقصر، صباح اليوم، القيام بعينات ومساحات المسافرين إلى الخارج، وذلك بناء على تعليمات وزارة الصحة بدءا من اليوم الخميس.