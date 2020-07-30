اميتاب باتشان يهنئ جمهوره بعيد الأضحى من داخل الحجر

هنأ الفنان البوليودي اميتاب باتشان جمهوره عبر تويتر بمناسبة عيد الأضحى المبارك من داخل المستشفى التي يتلقي بها علاج كورونا.

وكتب أميتاب "عيد أضحى مبارك"

كان أميتاب باتشان، من أكثر الفنانين حرصًا على البقاء في المنزل منذ انتشار كورونا، وكان يفضل التباعد عن التجمعات، وطبع ختما على يده.

ونشره عبر حسابه مكتوب فيه: "ابقى سالمًا، كن حذرًا واعزل نفسك، لو تشككت في الأعراض".

وأعلن الفنان أبهيشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.

وأثبتت نتيجة التحليل الثاني للممثلة الهندية "إيشواريا راي" زوجة نجل أميتاب باتشان إيجابيتها لفيروس كورونا هي وابنتها بعد أن أصيب زوجها "أبيشيك" ووالده النجم الهندي الكبير.