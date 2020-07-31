"لا فسح ولا عيديات".. طقوس تختفي في عيد الأضحى بأمر من كورونا

ساعات قليلة تفصل المصريين عن حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يأتي هذا العام في ظروف استثنائية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما دفع الدولة لاتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، ومن بينها إغلاق الحدائق، والتشديد على التباعد الاجتماعي.

عيد الأضحى المنتظر تشابه مع سابقه في اختفاء بعض المظاهر والطقوس بسبب جائحة الوباء التاجي، ومن بينها:

صلاة العيد

على غير العادة، تخلو مساجد مصر للعيد الثاني على التوالي من المصلين وقت صلاة العيد، وذلك منعا لاختلاط المواطنين تجنبًا للعدوى.

المراكب النيلية

تعتبر فسحة المراكب النيلية من بين أنواع فسح العيد الشهيرة، غير إنها تعطلت هذه العام أيضًا لمواجهة جائحة كورونا.

إغلاق الشواطئ

وأعلنت هيئة السياحة والمصايف عن استمرار إغلاق الشواطئ في جميع المدن الساحلية في مصر، مطالبة المواطنين بالالتزام بالتعليمات لعدم تكرار حوادث الغرق.

الزيارات العائلية

على الرغم من انخفاض أعداد مصابي كورونا اليومية، إلا أن الزيارات والتجمعات العائلية، ستهد تقلص بعد توصيات الدولة بمنع التجمعات.

ذبح الأضحية في الشوارع

فرضت محافظتا القاهرة والجيزة غرامات مالية على المخالفين لقرار منع الذبح في الشوارع، أو إقامة شوادر للأضاحى بالشوارع والميادين والتسبب في تلويث البيئة والطريق العام، بسبب كورونا.

العيدية

تلعب "العيدية" دور البطولة في تلك المناسبات، ومع حرص المواطنين على التباعد ومنع الزيارات العائلية قد تحتفي ظاهرة العيدية أو تقل للغاية هذا العام.

لعب الأطفال

توعية الأهالي من خطر كورونا على أطفالهم، جعلت أعداد الأطفال الذين يلعبون في الشوارع احتفالا بالعيد تقل.

إغلاق الحدائق

وأعلنت الحكومة استمرار إغلاق الحدائق في عيد الأضحى، مطالبة المواطنين بالالتزام بالتعليمات لعدم تكرار حوادث الغرق.