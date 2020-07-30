ليلى علوي تهنئ جمهورها بحلول عيد الأضحى

حرصت الفنانة ليلى علوي على تهنئة جمهورها بحلول عيد الأضحى المبارك عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، وكتبت ليلى علوي: "كل سنة وأنتم طيبين .. عيد أضحى مبارك عليكم وكل سنة وأنتم بخير وصحة وأمان وسط كل حبايبكم".

وشاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها في وقت سابق، بصورتين لها مع الخيول في مراحل عمرية مختلفة من حياتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام".

وعلقت "ليلى" على الصور، قائلة: منذ طفولتي وأنا أحب الخيل وركوبها وأعشق شكلها، إلى أن حدثت لي مشكلة في قدمي فتوقفت، ولكن إذا عرض عليّ دور يتطلب ركوب خيل فلن أتردد، فهذه من أهم هواياتي، وأشعر بارتياح شديد عندما أتواجد وسط الخيول وأنظر إليها، الخيل مخلوق يشعرك بالبهجة".