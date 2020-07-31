في 10 معلومات.. كيف سيحتفل أهل الأقصر بعيد الأضحى باحترازات كورونا؟

يحتفل المصريون بعد ساعات قليلة بعيد الأضحى المبارك، الذي يأتي هذا العام في ظروف استثنائية فرضتها إجراءات المنع نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحات العالم مطلع العام الجاري.

"الوطن" استعرضت أبرز 10 نشاطات مقرر أن يقوم بها المواطنون في محافظة الأقصر احتفالًا بعيد الأضحى المبارك مع الالتزام بالإجراءات التي فرضتها الحكومة احترازًا من انتشارٍ ثان لفيروس كورونا.

1- يقوم الأهالي في مختلف مدن الأقصر بذبح العجول والخراف على أبواب البيوت والمساجد، هذه المرة ابتهاجًا بعودة الصلاة داخل بيوت الله واحتفالا بالعيد.

2- تعليق البلالين والزينة أمام المساجد، والشوارع وتخصيص مكبرات صوت لإذاعة تكبيرات العيد عقب انتهاء صلاة الفجر لإضفاء مشاعر الفرحة والبهجة على الأجواء.

3- غزت المنشورات الإيجابية موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فرحًا بالعيد بين أبناء الأقصر، متبادلين التهاني ومعبرين عن سعادتهم الغامرة بحلول العيد.

4- يسهر المواطنون ليلة العيد حتى وقت صلاة العيد، وكثير منهم ينهمر في شراء الملابس الجديدة والزخارف والكعك والحلويات.

5- الكثير من الأقصريين اعتادوا تقديم العيدية بشكل مختلف في طبق يحيطه الكعك والحلوى وتتوسطه الجنيهات الجديدة سواء الورقية أو المعدنية.

6- خروج مجموعات من الشباب بالدراجات البخارية للتعبير عن فرحتهم بالعيد.

7- احتفال الأطفال في هذا العيد سيكون في الشوارع والبيوت كما كان في عيد الفطر، ويصطحب الأطفال عددا من الألعاب احتفالا بالعيد كعادة كل عام.

8- على الرغم من التحذيرات التي تطلقها الحكومة بشأن الاحتراز من تفشي فيروس كورونا الذي يجد فرصته كبيرة في التجمعات إلا أن عددا ليس بالقليل من الأهالي بالأقصر متوقع أن يزوروا المقابر مثلما فعلوا في عيد الفطر هذا العام، خاصة بعد تخفيف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ما أعطى لديهم هاجسًا بأن الوباء قد اختفى.

9- تبادل الصور الفوتوغرافية مع الجميع بالجلباب الأبيض وتبادل الزيارات في المنازل بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.

10- الاحتفال الأكبر هذا العام يأتي بعد يوم واحد من إعلان مستشفيات الأقصر لأول مرة تسجيلها صفر حالات كورونا أمس الخميس، لتنهال المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن الخبر زاد من فرحتهم بالعيد.