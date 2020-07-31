"الغسالة" يحصد 167 ألف جنيه في أول أيام عرضه

حقق فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم، 166 ألفا و763 جنيها، الخميس، في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي.

ووفقاً لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، فقد حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، 6 آلاف و688 جنيه، بينما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة الفنان محمد إمام، 3 آلاف و228 جنيها، فيما حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 192 جنيها.

يذكر أن الحكومة المصرية أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.