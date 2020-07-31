عاجل.. الملك سلمان يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التهاني للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب الملك سلمان: "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير".

وأعلن الديوان الملكي السعودي، أمس، في بيان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية.