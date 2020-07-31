شوارع كفر الشيخ خالية من المعيدين بسبب كورونا

خلت شوارع وميادين محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، من المعيدين في أول أيام عيد الأضحى، والتزم المواطنون منازلهم تنفيذا للقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار مواجهتها لفيروس كورونا المستجد.

فيما انتشرت قوات الشرطة في الشوارع والميادين وعلى مداخل المدن.

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزاره الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديريه، لم تتلق أي خروقات وأن جميع المساجد التزمت بتعليمات الوزارة فجر العيد، لافتا إلى أن المساجد نقلت تكبيرات العيد عبر الميكرفونات من الإذاعة مباشرة.

فيما تابعت أجهزة المحافظة، الإغلاق التام لكل الحدائق والمتنزهات، والساحات العامة، وذلك وسط إجراءات وتكثيفات أمنية مشددة للحد من أي تجمعات في المناطق العامة.