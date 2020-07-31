أوقاف كفر الشيخ: لا خروقات بشأن صلاة العيد في المحافظة  

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزاره الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية، لم تتلقَ أي خروقات وأن جميع المساجد التزمت بتعليمات الوزارة فجر العيد، وأن المساجد اقتصرت على نقل تكبيرات العيد عبر ميكرفونات المساجد من الإذاعة مباشرة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، في بيان له، أن أذان الظهر اليوم سوف يرفع نوازل "صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم"، ثم تفتح المساجد في صلاة العصر.

قدم الفقي، التهنئة إلى أهالي كفر الشيخ وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية، وإلى القوات المسلحة وجهاز الشرطة، داعيا المولى عز وجل لمصر بالاستقرار والاستمرار والهدوء.