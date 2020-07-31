رادارات وخدمات إغاثة وطوارىء.. المرور ينشر قواته على الطرق السريعة

نشرت الإدارة العامة للمرور بكل من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح، قوات لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة نشر وتكثيف الخدمات المرورية.

وفعلت الإدارة العامة للمرور دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة وتواجدت الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة (الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع أي تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها.

وهي الطريق الدائري (أعلى الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الاتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس االصحراوي – طريق القطامية العين السحنة – طريق الإسماعيلية الصحراوي – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلي – طريق الإسكندرية الساحلي. كما تم نشر وتكثيف الخدمات على جميع الطرق و سوف يكون التواجد على هذه الطرق على مدار 24 ساعة.

وأعلنت الإدارة تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة، والتي من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها.

ويهدف ذلك بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم، والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية:(01221110000/ 38556661 ).

وزودت الإدارة جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور.

وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائري، لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدي السيارات.

وكثفت الإدارة الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال تكثيف حملات الكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة، وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادي وقائدي المركبات.

وجرى تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب تحت إشراف اللواء فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي، ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.