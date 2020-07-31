صور جرافيتي لـ"طبيب الغلابة" تزين جدران شوارع ديرمواس بالمنيا

حرص عدد من شباب الجرافيتي على زخرفة وتجميل جدران منشآت حكومية وبعض منازل الأهالي، بصور الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة، تكريما لسيرته العطره التي أسعدت جميع المصريين، وذلك عقب وفاته قبل أيام داخل منزله بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

وقال أهالي مدينة ديرمولس، إن عددا من الشباب، أظهروا براعة ومهاره كبيرة في رسم صور جرافتي للدكتور "مشالي" على جدران مبنى الإدارة التعليمية بالشارع الرئيسي، وماكينة صرف أموال تابعة لأحد البنوك، وكذا بعض مساكن المواطنين.

وأظهرت صور الجرافيتي التي انتشرت في عدة شوارع الطبيب مشالي بملامحه السمحة المتواضعة، وبها جناحين تشير إلى أنه ملاك الرحمه الذي ساعد الآلاف من الغلابة والبسطاء.

وشيع المئات من الأهالي في محافظتي الغربية والبحيرة، جثمان طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي، بمسقط رأسه بالمحافظة الثانية، مؤكدين أنه نموذج فريد يعبر عن معدن وأصالة المواطن المصري المحب والمخلص لبلده وأهله ويشعر بالبسطاء والفقراء.

وكان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قد قرر إطلاق اسم "طبيب الفقراء" على المركز الطبي بشارع سعيد في مدينة طنطا، تقديرًا لجهوده وخدماته الطبية التي قدّمها لأهالي المحافظة طوال فترة حياته، وذلك عقب وفاته عن عمر ناهز الـ76 سنة.