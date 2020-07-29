وفد من كنائس وأديرة البحر الأحمر يهنىء المحافظ بعيد الأضحى

زار وفد من كنائس وأديرة البحر الأحمر مساء اليوم الأربعاء، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حضر الزيارة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر، والأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا، والأنبا يسطس رئيس دير الأنبا أنطونيس، والقس بشير عزمي راعي الكنيسة الانجيلية والأنبا يؤانس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر وعدد من الأساقفة.

وأكد الوفد في زيارته للمحافظة على روح المواطنة والعمل تحت شعار العمل والانتماء من أجل رفعة الوطن، داعين الله أن يحفظ مصر ويحميها من كيد الحاقدين والكارهين.

ورحب المحافظ بوفد الكنيسة، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة بالعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد نحو تحقيق مسيرة التنمية التى يتمناها الوطن وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.