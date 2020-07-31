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الصحة العالمية تحذر من نشاط جديد لكورونا حال إهمال إجراءات الوقاية

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شيماء عادل ومريم الخطري
10:33 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
الصحة العالمية تحذر:نشاط جديد لكورونا إذا لم نطبق الإجراءات الاحترازية

الصحة العالمية تحذر:نشاط جديد لكورونا إذا لم نطبق الإجراءات الاحترازية

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنّ بلدانا كثيرة فتحت الحدود وخففت التدابير الاجتماعية بسبب آثارها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، لذا فمن المتوقع أن ينشط المرض من جديد إذا لم تُرفَع القيود على نحوٍ تدريجي مع إجراء التقييمات المناسبة للوضع الوبائي والرعاية الصحية والصحة العامة.

وأوضحت المنظمة على لسان المدير الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، في بيان صحفي مشترك مع مع المكتب الإقليمي للمنظمة لأفريقيا، أنّ المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء احتمالية زيادة انتشار كوفيد-19 في أفريقيا، إذا عجزت البلدان عن مواصلة الاستجابة الفعالة في مجال الصحة العامة.

وبحسب بيان المنظمة، فتدابير الوقاية الشخصية المُنقذة للأرواح التي يجب على عامة الناس اتخاذها فتشمل: غسل اليدين، واتباع آداب السعال والعطس، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، موضحة أنّ تصرفات فرد واحد يقد تؤثر على مسار الجائحة في أي بلد، بل وفي البلدان الأخرى.

 

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