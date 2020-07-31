النقل العام: لا رحلات نيلية وتكثيف الأتوبيسات بالقاهرة الكبرى

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة ، إن مراسي النقل النهري مغلقة وتحديدا مرسى ماسبيرو لمنع التجمعات، لافتا إلى عدم تسيير أي رحلات نيلية إلى القناطر الخيرية أو إلى حديقة الحيوان بالجيزة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"الوطن"، أن الحدائق والمتنزهات والمزارات السياحية مغلقة، وبالتالي لا يوجد أي تكثيف للأتوبيسات في تلك المناطق، لافتا إلى أنه سيجري تكثيف الأتوبيسات على أي خطوط داخل القاهرة الكبرى بها كثافة لمنع أي زحام أو تكدس.

وأشار إلى أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، اطمئن على انتظام حركة الاتوبيسات لخدمة المواطنين، علاوة على متابعة المرسى النهري.