الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم.. بيكيا وسهرانين

مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

MBC2

عرض فيلم 50 First Dates الساعة 1 مساء، وفيلم TRON: Legacy الساعة 3 مساء، وPacific Rim الساعة 5.30 مساء، وفيلم Black Panther الساعة 8 مساء، وفيلم Batman v Superman: Dawn of Justice الساعة 10.30 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "بطل من ورق" الساعة 1 ظهرا، و"شباب مجنون جداً" الساعة 3 عصرا، و"بوحه" الساعة 5.30 مساء، و"عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" الساعة 8 مساء، و"بيكيا" الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم "يارب ولد" الساعة 4 عصرا، و"الناظر" الساعة 7.30 مساء، و"إسماعيلية رايح جاي" الساعة 11 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "طلعت روحي" الساعة 5 مساءً، ومسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، و"نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.

ON E

عرض برنامج "سهرانين" الساعة 11 مساء.