صور.. كورنيش النيل وحدائق دسوق تخلو من المواطنين

خلت الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل في محافظة كفر الشيخ من المعيدين، من المواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة، تنفيذا لقرار إغلاقها بناءً على تعليمات محافظ كفر الشيخ، في إطار الإجراءات الوقائية والصحية.

وذكرت محافظة كفر الشيخ، أن المحافظ شدد على غلق المتنزهات والحدائق، ومنع الرحلات النيلية.

ووجه اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمسطحات المائية والإنقاذ النهري، بتنفيذ الخطة الأمنية، لإغلاق كورنيش النيل والحدائق والمنتزهات، وجميع مراكز الشباب والملاعب.

وأشادت المحافظة بأهالي كفر الشيخ لالتزامهم بالتعليمات، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والصحية التي تتخذها الحكومة.