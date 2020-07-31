خطيب عيد الأضحى بالمسجد الحرام.. من هو الشيخ عبدالله بن عواد الجهني؟

من كل حد وصوب، تهافت المقيمون بالسعودية على الحج هذا العام، بعدما قصرته المملكة عليهم تجنبا لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي فرضت حجا استثنائيا عبر إجراءات احترازية خاصة، حيث يشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي تتواصل على مدى 5 أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، حيث يعتبر أكبر تجمع بشري بالعالم.

صباح اليوم، أدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك فى المسجد الحرام، يؤمهم خطيب المسجد الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني الذي أوصى حجاج بيت الله بتقوى الله عز وجل في السر والنجوى.

وأضاف الجهني أنّ "من أفضل الطاعات ومن أعظم القربات عند الله القيام بفريضة الحج الذي هو خامس أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة مع القدرة والاستطاعة، وهو يجمع بين العبادة البدنية والمادية، لذا فضله كبير وأجره عظيم، قال صلى الله عليه وآله وسلم (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)".

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إذاعة خطبة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام إلى دول العالم بـ10 لغات، هي: "الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الأوردو، الفارسية، الصينية، التركية، البنغالية، الهاوسا، والملاوية".

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن خطيب المسجد الحرام بعيد الأضحى، وفقا لسيرته عبر جامعة "أم القرى" وصحيفة "عكاظ" السعودية:

- ولد بالمدينة المنورة في 13 يناير 1976.

- حفظ القرآن منذ صغره في مسجد الأشراف بالحرة الغربية بالمدينة المنورة.

- فاز بالمركز الأول مكرر في مسابقة القرآن الكريم العالمية في مكة المكرمة حين كان يبلغ من العمر 16 عاما.

- درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

- نال درجة البكالوريوس من كلية القرآن في القراءات.

- حاز على درجة الماجستير في "الكتاب والسنة".

- عمل كأستاذ مشارك في كلية الدعوة وأصول الدين، بقسم القراءات.

- عيّن عضوا بهيئة تدريس في كلية المعلمين بالمدينة النبوية وأم المسلمين.

- يتمتع بصوت مميز وقراءة متقنة ومجودة، لذلك لقي إشادات عديدة بالعالم.

- هو إمام وخطيب أهم 4 مساجد ذات مكانة دينية عالية في تاريخ المسلمين، وهم مسجد القبلتين، وقباء، والمسجد النبوي، ثم المسجد الحرام منذ عام 1426 وحتى الآن.

- يعمل حاليا دكتور بكلية الدعوة وأصول الدين بقسم القراءات في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.