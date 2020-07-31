انتشال جثة شاب من ترعة في قنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الجمعة، جثة شاب غرق بترعة الرنان بقرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد العثور على جثة شاب غرق أمس الخميس أثناء استحمامه بترعة الرنان بقرية السماينة بمركز نجع حمادي، بعد الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال جثة شاب، يبلغ من العمر 23 عاما.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.