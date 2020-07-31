توافد محدود على الشواطئ والساحات في جنوب سيناء

توافد عدد محدود من المواطنين بجنوب سيناء، على الساحات والشواطئ في أول أيام عيد الأضحى المبارك. ورصدت كاميرا "الوطن"، صورا لأعداد محدودة من المواطنين على ممشى أهل مصر بمدينة الطور مستمتعين بسطوع الشمس وتحسن حالة الطقس.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، والسماح لعدد محدود للغاية من المواطنين بالتواجد على الكورنيش والساحات والميادين والشواطئ، خاصة وأن المحافظة خالية من أي إصابات بالفيروس.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه سيوجد هناك انتشار أمني مكثف في الساحات والميادين والشواطئ، خلال الساعات الأولى من مساء اليوم لمنع تكدس المواطنين.

وأشار إلى أن منتجعات جنوب سيناء السياحية تشهد إقبالًا من الساحين سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، لافتا إلى أن مدينة دهب سجلت أعلى نسبة إشغال سياحي، تليها مدينة شرم الشيخ، ثم رأس سدر، وطابا، و نويبع، وسانت كاترين، وبلغت نسبة الإشغالات العامة بالمحافظة 85%، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الفنادق تعمل بطاقة 50% فقط وفقًا للضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارتي السياحة والصحة.