نصائح للطلاب للاستمتاع بالعيد قبل نتيجة الثانوية العامة 2020

دروس عدة، ومذاكرة لساعات طويلة، وتدريبات على البوكليت، وتفشي لفيروس كورونا، وتأجيل الدراسة شهرين، ثم إجراء امتحانات استثنائية ذات إجراءات احترازية للمرة الأولى.. تجربة صعبة مرّ بها طلاب الصف الثالث الثانوية هذا العام، الذي أنهوا اختبارتهم قبل أيام معدودة وفي انتظار نتيجة الثانوية العامة 2020، عقب عيد الأضحى المبارك مباشرة.

تحديد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لموعد النتيجة بعد انتهاء عيد الأضحى مباشرة، أصاب العديد من طلاب الثانوية العامة بحالة من الإحباط والخوف الشديد جعلتهم غير قادرين على الاستمتاع بالعيد، وهو ما انعكس سلبيا عليهم.

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ولتجنب ذلك الإحباط والتوتر، والاستمتاع بالعيد وتقبل النتيجة بطريقة صحيحة، قدم عدد من استشاري الطب النفسي نصائح لطلاب الثانوية العامة، حيث قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن تجاوز ذلك يعتبر مهمة تقع على عاتق الأسرة لتخفيف حدة الأمر على الطلاب.

فرويز: الأسرة مفتاح الراحة للطلاب.. ويجب تجنب الحديث عن النتيجة

وأضاف فرويز، لـ"الوطن"، أنه يجب على الأسر احتواء أبنائهم ومساعدتهم على الهدوء وإضفاء البسمة والسعادة عليهم خلال العيد، وعدم الحديث عن النتيجة أو جائحة كورونا، بالإضافة لمنحهم عاطفة كبيرة وثقة بالنفس، قائلا: "إن يقولهم إن اللي حصل حصل في الامتحانات وإن مفيش حاجة صعبة جاية لتجنب الضغط والعصبية".

وتابع بأنه يوم النتيجة، يجب على الطلاب والأسر عدم الانفعال، والتعامل بعقلانية واحتواء وهدوء، ووضع أطروحات وبدائل للكليات، والتأكيد على أن الهدف ليس هو كليات القمة وإنما المناسب لقدرات كل طالب، لتجنب الضغط على الطالب ما يدفعه لإيذاء نفسه أو الانتحار.

حماد: على الطلاب الترفيه عن أنفسهم قدر المستطاع وعدم جلد الذات

وشاركته بالرأي نفسه، الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي، بأهمية دور الأسر، والتعامل بهدوء خلال فترة العيد وتوفير عدة وسائل لإلهاء الطلاب عن التفكير بالنتيجة وعدم الانغماس في الأحاديث الجدلية لتجنب العصبية والتوتر، بجانب التفكير الإيجابي في السعي للنجاح والتفائل وعدم جلد الذات على ما حدث بالامتحانات، منعا للوصول إلى مرحلة الاحتراق الذهني بين الطلاب.

وأشارت حماد إلى أهمية الترفيه عن النفس بين الطلاب قدر المستطاع، بممارسة الأنشطة البسيطة المبهجة، فضلا عن تخصيص ساعة للرياضة خارج المنزل بشرط إتباع الإجراءات الوقائية، كما يمكن تناول الأعشاب الطبيعية التي تساعد على التهدئة والاسترخاء ومنها الينسون والكامومايل .

وأردفت أنه يجب على الطلاب إدراك أن تلك الفترة صعبة على الجميع وليست على الفرد وحده، ويعاني منها غيره من طلبة الثانية العامة، والتأني في اختيار الكلية قبل إعلان النتيحة، لذلك يمكن ممارسة تمارين "الاسترخاء" التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت بسهولة وتنفيذها، وفضلا عن إتباع الطريقة الأفضل لكل طالب والتي يمكنه من خلالها التخلص من التوتر، بين قراءة القرآن والموسيقى والحديث مع الأصدقاء المقربين.

وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، شهدت الثانوية العامة لهذا العام عدة تغييرات وإجراءات استثنائية، حيث تم تعطيل الدراسة في 21 مارس الماضي، وأعقبه بعد فترة قرارا بحذف أجزاء من المناهج، لتشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي "الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020".

بينما جرت الامتحانات بعد في ظل إجراءات استثنائية بسبب فيروس كورونا، حيث تم توزيع 24 مليونا و37 ألفا و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف المحافظات، وإجراء الامتحانات في 10 صباحا، موعد بداية الامتحان بدلا من التاسعة، إضافة إلى تحديد 14 طالب فقك باللجنة الواحدة، مع ترك 2 متر بين كل طالب في اللجنة، فضلا عن إتاحة إمكانية تأجيل امتحانات الثانوية العامة لأول مرة.