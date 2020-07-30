مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:16 ص | الخميس 30 يوليو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الخميس 30 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:34
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:50
أذان العشاء 08:17
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:35
أذان الظهر 12:07
أذان العصر 03:46
أذان المغرب 05:57
أذان العشاء 08:26
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:38
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:48
أذان العشاء 08:14
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 03:46
أذان الظهر 12:17
أذان العصر 03:57
أذان المغرب 07:08
أذان العشاء 08:37
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 03:32
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:42
أذان المغرب 05:53
أذان العشاء 08:21