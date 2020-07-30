مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الخميس 30 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:34

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء 08:17

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:35

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:46

أذان المغرب 05:57

أذان العشاء 08:26

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:38

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:48

أذان العشاء 08:14

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:46

أذان الظهر 12:17

أذان العصر 03:57

أذان المغرب 07:08

أذان العشاء 08:37

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:32

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:42

أذان المغرب 05:53

أذان العشاء 08:21