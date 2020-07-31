مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الجمعة 31 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:34
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:49
أذان العشاء 08:16
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:36
أذان الظهر 12:07
أذان العصر 03:46
أذان المغرب 05:57
أذان العشاء 08:25
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:33
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:41
أذان المغرب 06:52
أذان العشاء 08:20
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 03:46
أذان الظهر 12:17
أذان العصر 03:57
أذان المغرب 07:08
أذان العشاء 08:37
مواقيت الصلاة في الإسماعلية
أذان الفجر 03:29
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:46
أذان العشاء 08:14
مواقيت الصلاة في دمياط
أذان الفجر 03:28
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 06:50
أذان العشاء 08:18