مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الجمعة 31 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:34

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء 08:16

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:36

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:46

أذان المغرب 05:57

أذان العشاء 08:25

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:33

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:41

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء 08:20

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:46

أذان الظهر 12:17

أذان العصر 03:57

أذان المغرب 07:08

أذان العشاء 08:37

مواقيت الصلاة في الإسماعلية

أذان الفجر 03:29

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء 08:14

مواقيت الصلاة في دمياط

أذان الفجر 03:28

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء 08:18