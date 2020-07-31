مصطفى شوقي يطرح "ضارب عليوي" احتفالا بعيد الأضحى

طرح مصطفى شوقي كليب "ضارب عليوي" على "يوتيوب" احتفالا بعيد الأضحى، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور.

وتقول كلمات الأغنية: "نمرود وضارب عليوي نمكي ونُقَري وبتاع تفاصيل وبشغل الحاسة السادسة.. وبطلع القطط الفاطسة وببروز الحاجة الناقصة فَشَر التماثيل وعن الغرام .. عامل إضراب لحد ما ألقى حبيب تفصيل أنا بعسعس وبتطقس وشورة العقل ما تأذيش أنا بهسهس وموسوس وأبو بطحة يخاف من التهويش بطلت أسيح على لون مش لوني".

كانت آخر أعمال مصطفى شوقي أغنية مسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من بشرى وسميرة عبد العزيز.