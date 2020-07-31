الليلة.. عروض "ماتينيه" و"سواريه" لمسرحية "علاء الدين"

تقيم إدارة "كايرو شو" عرضي ماتينيه وسواريه لمسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، وبطولة النجم أحمد عز، اليوم، على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر امتداد العروض على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، مع مراعاة نسبة التشغيل المحددة بـ25% من قبل مجلس الوزراء، واتباع كل الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي داخل صالة المسرح.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، هشام إسماعيل، محمد ثروت، كريم عفيفي.