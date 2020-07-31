الطقس اليوم السبت 1-8-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، اليوم السبت، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجة البحري والقاهرة والرياح معتدلة، ومتوقع وجود شبورة مائية وطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، على أن يكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيسئة أن الطقس ليلا يكون معتدل على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، طقس السبت، شديد الحرارة و رطب على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، نهارا، حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق، ليلا.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق. كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.