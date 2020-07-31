"المتوسط" يضيق بانتهاكات أردوغان.. وبوتين يتدخل

قالت الحكومة القبرصية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد بالتوسط مع تركيا، في محاولة لتخفيف حدة التوترات المتزايدة بشأن التنقيب عن مصادر الطاقة فى مياه شرق المتوسط.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة كيرياكوس كوشوس، أن روسيا تراقب تطورات الأحداث عن كثب وبقلق بالغ، مؤكدا أن بوتين اتصل هاتفيا بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، في مكالمة استمرت 45 دقيقة، ووعده بالتدخل لتخفيف حدة التوترات المتزايدة بشأن التنقيب عن النفط والغاز فى البحر.

وفي اليونان، طلب متحدث الحكومة، ستاليوس بيستاس، من السلطات التركية التفاوض لترسيم الحدود البحرية، أسوة بما جرى بين السلطتين اليونانية والتركية مع السلطات الإيطالية، وبمطلب السلطات اليونانية، تصبح تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان متهمة قانونياً بدخول سفنها المياه الإقليمية اليونانية والقبرصية على السواء.

وبحسب موقع "بولد"، ذكر رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتشوتاكس، أنه تباحث مع رئيس جمهورية قبرص بشأن دخول سفينة مسح الزلازل التركية "برباروس" المياه الإقليمية لجمهورية قبرص.

كما طالب "ستاليوس" الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات على تركيا بسبب العمليات غير الشرعية التى تنفذها فى المتوسط، مجددا تأكيده احتلال تركيا لأراض ذات سيادة يونانية.

وأفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بأن من المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعاً بين مسئولين أتراك ويونانيين في أنقرة لمناقشة التوترات بين البلدين في العديد من الملفات. وزعم الوزير التركي، عقب زيارته لقادة الجيش بولاية أدرنة قرب الحدود اليونانية، أن الاجتماع المرتقب يستهدف حل المشكلات العالقة بين البلدين.

من جهة أخرى، ذكرت جريدة «جمهوريت» التركية أن نائب حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، اتهم «أردوغان» بالعمل على شغل الرأي العام بأمور بعيدة عن مشكلاتهم الرئيسية.