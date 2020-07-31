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الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة بخمس رحلات أسبوعية

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(أ.ش.أ)
06:03 م | الجمعة 31 يوليو 2020
الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة بخمس رحلات أسبوعية

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة بخمس رحلات أسبوعية

استأنفت الخطوط الجوية النمساوية، اليوم، رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام أسبوعين بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر في الشركة، إن الرحلات بين القاهرة وفيينا ستجرى بنحو 5 رحلات أسبوعيا.

وأوضحت هيئة الطيران المدني النمساوية، في بيان، أن الحظر الذي كان مفروضا على الرحلات مع 18 دولة قد انتهت صلاحيته اعتبارا من اليوم، مع التشديد على ضرورة الحصول على شهادة طبية حديثة "بي سي أر" تفيد بالخلو من وباء كورونا كورونا المستجد "كوفيد 19" يتم تقديمها في المطار فور الوصول.

وأشارت الهيئة، إلى استمرار حظر الطيران مع شنجهاي وتل أبيب وعدة ولايات أمريكية.

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