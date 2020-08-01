حظك اليوم السبت 1-8-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يستمتع مولود برج العذراء دائمًا بتحقيق الإنجازات والحصول على النجاح، ويفخر بذلك، كما يتصف بالطموح والثقة بالنفس.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اقتران المشتري مع القمر يمنحك طاقة ويقظة، تنجز بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.