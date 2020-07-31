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 حظك اليوم الجمعة 31-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء محب للآخرين فهو شخص لا يتصف بالأنانية، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

عطارد في منزل المشروعات يساعدك على تقوية مركزك وتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

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