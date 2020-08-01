حظك اليوم السبت 1-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز برج القوس بالإبداع، الطموح، الكرم، السخاء، الحس الفكاهي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وتبدو اليوم ملهما بالأفكار لكنك مشتت وعليك أن تراجع جيدا خطواتك واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ الشمس والمريخ داعمان ما يجعل نقاطك الإيجابية تزداد وتنجح في أن تكسب الإعجاب والدعم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.