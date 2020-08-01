حظك اليوم السبت 1-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لا يقتنع بآراء من حوله بسهولة، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تعرف علاقاتك تطورا وتكشف عن موهبة هائلة في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بأوقات عاطفية حلوة وقد تكون هناك صداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.