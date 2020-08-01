رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم السبت 1-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:49 ص | السبت 01 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت لا يقتنع بآراء من حوله بسهولة، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تعرف علاقاتك تطورا وتكشف عن موهبة هائلة في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بأوقات عاطفية حلوة وقد تكون هناك صداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس. 

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الجمعة 30-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 30-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 31-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 31-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي