5 ضبطيات لحوم فاسدة في أقل من أسبوع

تشدد الجهات المختصة من رقابتها على الأسواق واللحوم في الأعياد وخصوصا عيد الأضحى، لمنع تداول أي لحوم فاسدة أو غير سليمة في الأسواق، في إطار حرص الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول المنتج السليم إليهم.

ضبطيات عدة شنتها الجهات المختصة، على مدار الأسبوع الماضي، لضبط العديد من اللحوم الفاسدة من الأسواق أو المحالات قبل وصولها إلى المستهلك، أمس، قبل ساعات من بدء عيد الأضحى، وتمكنت الإدارات الصحية بالقليوبية، خلال عملية التفتيش من ضبط 1638.400 كجم منتجات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكانت المضبوطات.

وضبطت مدرية الطب البيطري، الأربعاء الماضي، 78 كجم من اللحوم العجالي المذبوحة خارج المجازر الحكومية، إضافة إلى ضبط 50 كجم من الكبدة الفاسدة و6 كجم من الدواجن مجهولة الهوية، كما تحررت 7 محاضر للمخالفين، في قرى مركز كفر سعد "الوسطاني وكفر الغاب والركابية" وقرى مركز فارسكور.

وفي المنوفية، أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، الثلاثاء الماضي، ضبط مصنع لتصنيع اللحوم يقدم منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى قرى مركز شبين الكوم، خلال المتابعة المستمرة لضبط الأسواق.

وضبط محافظ كفرالشيخ، الاثنين الماضي، لحوما مذبوحة خارج المجازر ومكشوفة بمحلين جزارة، وقرر المحافظ مصادرة اللحوم لصالح المستشفى العام بعد إجراء الكشف الطبي عليها، وبيان مدى صلاحيتها، وغلق المحلين لمدة 24 ساعة.