تعذيب وقتل وسرقة.. 5 حوادث مأساوية في أول أيام عيد الأضحى

حوادث عدة شهدها اليوم الأول من العيد الأضحى، منذ الصباح الباكر، وتنوعت هذه الحوادث ما بين انتحار أو قتل أو تنفيذ عمليات للسرقة والاحتيال.

ففي صباح اليوم، عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس غارب، على جثة شاب ثلاثيني مشنوقا بسور حديد بأحد شوارع رأس غارب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب عمره 30 عاما يدعى محمد مصطفى، ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث، وأفاد شهود عيان بأن الشاب أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية.

كما ألقي القبض على أب تسبب في وفاة ابنته نتيجة التعذيب المتواصل الذي وصل إلى 180 دقيقة، حيث تعرضت الفتاة البالغة من العمر 18 عاما للتعذيب صعقا بالكهرباء وضربا بـ"العصا"، لهروبها من المنزل وإقامتها علاقات محرمة مع الشباب في منطقة البدرشين، وفقا لاعترافات الأب، المتهم بالقتل بالاشتراك مع ابنه، شقيق المجني عليها.

وفي منطقة قصر النيل، نجحت الشرطة في إلقاء القبض على 3 متهمين أثناء سرقة شقة سكنية، وجرى إعادة المسروقاتن والتحفظ على المتهمين، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وبمناقشتهم أقروا بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "التسلق"، وأمكن التوصل إلى المجني عليه مالك الشقة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وقرر بأنّه لم يكن اكتشف واقعة السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

عثر في مدينة بنها الجديدة، على جثة سيدة الجثة لربة منزل مصابة بعدة طعنات في الرقبة، والصدر والبطن، نتيجة الاعتداء عليها من سلاح أبيض، سكين، والشاب المصاب هو ابنها بكدمات في مختلف أنحاء جسده نتيجة التعدي عليه، من قبل شقيقه وإلقائه من الطابق الرابع، محل سكنهم، ما أسفر عن إصابته بعد سقوطه على "تندة"، أوضحت التحريات أنّ المجني عليها (الأم) حاولت منع الجريمة، ما دفع ابنها (المتهم) للإمساك بسكين المطبخ وقتلها، وجرى التحفظ على المتهم، وبمناقشة الشهود والجيران وشقيقه المصاب أكد في محضر الشرطة أنّ المشتبه فيه يعاني من حالة نفسية سيئة وأنّه كان في حالة هياج، وتحرر محضر وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، له معلومات جنائية، حال تواجده بأحد مواقف السرفيس الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته دفتر إيصالات يحوي 500 إيصال تحصيل رسوم منسوب صدوره لمحافظة القاهرة "مزورة"، أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في النصب على سائقي الميكروباص بأسلوب (انتحال صفة موظف بإدارة السرفيس)، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية (10 جنيهات عن كل إيصال) باستخدام الإيصالات المضبوطة بحوزته.