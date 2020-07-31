آخر أخبار الثانوية العامة 2020.. بدء أعمال مكتب التنسيق بعد النتيجة

آخر أخبار الثانوية العامة 2020.. هو أبرز ما تصدر محرك البحث الشهير جوجل، تزامنًا مع الإعلان رسميًا عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2020، والتي أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم اقتراب موعدها بعدما جرى الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020

وفي تصريح سابق، لـ"الوطن"، قال نائب وزير التربية والتعليم، إنّ من المقرر أن يجرى الإعلان رسميًا عن نتيجة الثانوية العامة 2020 ثانِ أيام العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تنتهي يوم الاثنين 3 أغسطس.

إذ يجرى اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يوم الثلاثاء، وتُعلن رسميًا يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020.

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة أعلى من العام الماضي

وأضاف حجازي، أنّه لا توجد أي مؤشرات لزيادة أو نقصان في أعداد أوائل الثانوية العامة عن العام الماضي، بسبب عدم الانتهاء من القائمة النهائية للطلاب الأوائل هذا العام، إذ سيجرى تجميع الأوائل في جميع كنترولات الثانوية العامة ليجرى إرسالها إلى الوزارة، علمًا بأنّه سيجرى إغلاق جميع الكنترولات، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتستأنف عملها عقب انتهاء الإجازة.

موعد بدء أعمال مكتب التنسيق

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أنّه من المقرر استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لعام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ يكون ذلك بمقر مكتب التنسيق الرئيسي الجديد بمباني الإدارة العامة لرعاية الشباب والموجودة بالمدينة الجامعية للطلاب في جامعة عين شمس.

تنسيق الثانوية العامة 2020

وقال السيد عطا المشرف العام على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنّه ليس هناك أي تغيير في قواعد التنسيق للعام الجديد 2020-2021 عن العام الماضي وستظل كما هي، سواء فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للطلاب أو الشهادات المعادلة "العربية، الأجنبية" أو القبول بالكليات أو غير ذلك من القواعد.

التسجيل في اختبارات القدرات للعام الجامعي 2020

وأضاف المشرف العام على التنسيق أنّه جرى زيادة مصروفات رسوم اختبار القدرات لـ450 جنيهًا بزيادة 50 جنيهًا عن العام الماضي لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز بعض الاختبارات، على أن يكون تسجيل اختبار القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، خلال الفترة من 8 أغسطس حتى يوم الخميس 20 أغسطس 2020، على أن يستقبل الموقع الإلكتروني رغبات طلاب الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020.

نصائح قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

وأضاف عطا أنّ الموقع الخاص بتسجيل اختبار القدرات يفتح أمام الطلاب لمرة واحدة ولفترة محددة، إذ يجب دفع رسوم الاختبار الخاصة بكل كلية يرغب الطالب في أداء اختبارات لها، ولا يحق للطالب أن يقوم بحجز اختبار قدرات لعدد من الكليات في ذات التخصص.

وتابع عطا بأنّ الطالب عليه أن يختار الكليات للتخصص الواحد في أثناء تسجيل الرغبات، بمعنى إذ كان الطالب يرغب في الالتحاق بكلية الطب فيجب عليه أن يسجل في كليات الطب في جميع الأماكن حتى وإن كانت بعيدة عن محل سكنه، حتى يستطيع التحويل لأقرب جامعة في محيطه الجغرافي، مناشدًا الطلاب بأن يقوموا بتسجيل 75 رغبة كاملة وعدم ترك أي رغبات فارغة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو يمكنك الحصول عليها من خلال صفحة الوطن عن طريق تسجيل بياناتك والحصول عليها فور إعلانها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.

ولمعرفة النتيجة يمكنك بالدخول إلى صفحة عرضها من موقع الوطن: نتيجة الثانوية العامة 2020.