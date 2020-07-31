نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. تجارب السابقون: محاولات وقلق

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم تتصدر حاليًا قائمة محركات البحث بموقع "جوجل" الشهير، تزامنًا مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، والتي أعلن اقتراب موعدها الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، بعدما انتهى تصحيح أوراق الامتحانات.

أمل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم

وعادة ما يظن الطلاب أن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، هي معنى للحصول على النتيجة دون استخدام رقم الجلوس مما يجعلهم يمكثون لساعات طويلة يتصفحون المواقع الإلكترونية أملًا في معرفة مصيرهم.

وعن تجارب الطلاب بالسنوات السابقة مع طريقة حصولهم مع النتيجة خاصة في الأيام قبل الأخيرة من إعلانها، قالت هند رضا، الفتاة العشرينية أنها حصلت على الثانوية العامة قبل 7 سنوات، لكنها لم تنس يوما مشاعر القلق والخوف قبل النتيجة، فضلا عن محاولاتها لمتابعة كل المواقع التي محتمل تظهر النتيجة.

وأضافت الفتاة العشرينية، خلال حديثها مع "الوطن"، أنها لم تحصل على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بل اعتمدت على رقم الجلوس الخاص بها، مشيرة إلى أن المواقع هدفها في المقام الأول تجميع أكبر عدد من الزيارات، بجانب تصدر نتيجة الثانوية العامة "تريند" المواقع المختلفة.

ماجي: نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس وسمر: المواقع تعلنها

الأمر نفسه اتفقت عليه ماجي أحمد، والتي تعمل بأحد شركات الأدوية، والتي أوضحت لـ"الوطن" أنها لم تحصل على النتيجة الخاصة بها قبل 8 سنوات إلا برقم الجلوس، والأمر ذات نفسه تكرر مع شقيقتها وشقيقها.

كما لفتت سمر يحيى، خريجة كلية الآداب جامعة بنها، إلى أنها حصلت أيضا على نتيجتها بالثانوية العامة عن طريق رقم الجلوس، موضحة: "مفيش نتيجة بالاسم بس حاولت كتير وقتها".

ونصحت سمر، طلاب الثانوية العامة، بالهدوء وعدم الخوف فعند ظهور النتيجة ستكون متاحة عبر أكثر من موقع، مؤكدة أن عليهم فقط الاحتفاظ برقم الجلوس حتى يستطيعوا معرفة مصيرهم بكل سهولة.

أما فريال أحمد، فأوضحت أن وقت نتيجتها لم تلفتت إليها أو تبحث عنها وحاولت أن تبقى هادئة حتى ظهرت عبر المواقع الإلكتروني؛ لتحصل عليها برقم الجلوس وليس الاسم فقط.

وفاطمة الزهراء محمد، التي تعمل مدرسة حاليا، أكدت أنها حصلت على الثانوية العامة قبل 8 سنوات ووقتها كان رقم الجلوس هو الفيصل في الحصول على النتيجة، لافتة عدم استطاعتها معرفة درجاتها باستخدام الاسم فقط.

والآراء السابقة جميعها اتفقت حول أنهم حصلوا على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس وليس الاسم فقط، فضلا عن محاولتهم لاطمئنان جميع الطلاب من واقع تجربتهم.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020

وتقدم "الوطن" للطلاب خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر البوابة الإلكترونية، من خلال تسجيل بيانات الطالب لتصله النتيجة فور إعلانها، متضمنًا كتابة الاسم الرباعي، وتسجيل رقم الجلوس الخاص، واختيار الشعبة سواء كانت علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي، ثم اختيار المحافظة، وكتابة البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الخاص بالطالب.