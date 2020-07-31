مايا دياب تهنئ جمهورها وتطالبهم بالالتزام بالحجر المنزلي

هنأت المطربة مايا دياب جمهورها، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بمناسبة عيد الأضحى، وطالبتهم بالالتزام في المنزل بسبب فيروس كورونا.

وكتبت مايا: "كلنا بحاجة لعيد وشوية أمل وفرح.. إن شاء الله هالعيد يعطينا خير للأيام لي جاي.. ينعاد على الجميع بظروف أحسن.. وما تنسوا تلتزموا بالحجر المنزلي، العيد مع العيلة أجمل!".

وأحيت مايا دياب عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، ثالث حفلاتها الـ "أون لاين"، والذي لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور..