رئيس التحرير

محمود مسلم

حملة "بنها لشبابها" توزع هدايا على الأطفال في أول أيام العيد

كتب:

حسن صالح
11:30 م | الجمعة 31 يوليو 2020
جانب من المبادرة

جانب من المبادرة

وزعت مبادرة "بنها لشبابها" هدايا مجانية على الأطفال والمارة في شوارع بنها لإدخال الفرحة عليهم في عيد الأضحى المبارك.

وأشار أحمد شعلان مؤسس الحملة، إلى أن المواطنون يعيشون ظرفًا استثنائيًا بفعل غلق الأماكن العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي دفع شباب الحملة للتفكير في مبادرة توزيع الهدايا لإدخال الفرحة ورسم البسمة على الشفاه فرحا بالعيد.

وقال "شعلان" في تصريح له اليوم، إن تلك الخطوة لاقت صدى كبير من المواطنين ووصلت رسالة الحملة لهم، داعيا الله عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء وتفتح جميع الحدائق والمساجد وتعود الحياة بطبيعتها.

اقرأ المزيد:

"بنها لشبابها" تطلق حملة "أهالينا" لدعم المترددين على المستشفيات

"بنها لشبابها" تطلق مشروع ميكنة بيانات 150 ألف طالب

بدءًا من غد.. "بنها لشبابها" تطلق حملة لتسهيل صرف المعاشات

لمواجهة كورونا.. "بنها لشبابها " تواصل تعقم أقسام الشرطة والشوارع

لليوم الثاني.. "بنها لشبابها" تواصل حملة "عاصمة القليوبية بلا كورونا"

عاصمة القليوبية ضد كورونا.. حملة "بنها لشبابها" للتطهير وتوزيع الكمامات

"بنها لشبابها"..تطلق مبادرة لتوريد المستلزمات الطبية إلى المستشفيات

"بنها لشبابها" تطلق حملة لمواجهة فيروس سي

"بنها لشبابها وشبلنجة بتتغير".. مبادرات لتجميل مدن القليوبية

"بنها لشبابها" تدعم عيادات الرحمة بأجهزة طبية لبدء علاج غير القادرين