حملة "بنها لشبابها" توزع هدايا على الأطفال في أول أيام العيد

وزعت مبادرة "بنها لشبابها" هدايا مجانية على الأطفال والمارة في شوارع بنها لإدخال الفرحة عليهم في عيد الأضحى المبارك.

وأشار أحمد شعلان مؤسس الحملة، إلى أن المواطنون يعيشون ظرفًا استثنائيًا بفعل غلق الأماكن العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي دفع شباب الحملة للتفكير في مبادرة توزيع الهدايا لإدخال الفرحة ورسم البسمة على الشفاه فرحا بالعيد.

وقال "شعلان" في تصريح له اليوم، إن تلك الخطوة لاقت صدى كبير من المواطنين ووصلت رسالة الحملة لهم، داعيا الله عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء وتفتح جميع الحدائق والمساجد وتعود الحياة بطبيعتها.